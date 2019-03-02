شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن صرف رواتب شهرين للنازحين بمناطق سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علن نائب وزير المالية في الحكومة الشرعية، سالم بن بريك، اليوم السبت بدء عملية صرف مرتبات موظفي الدولة النازحين إلى المحافظات المحررة .
ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن بن بريك قوله إنه بدء صرف مرتبات موظفي الدولة النازحين من المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي لشهري يناير وفبراير 2019م .
وكانت وزارة المالية صرفت مؤخراً مرتبات كافة موظفي الدولة في محافظة الحديدة، لشهري يناير وفبراير 2019م، بإجمالي مبلغ 4 مليارات ريال .
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