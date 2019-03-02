شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وللمرة الخامسة طيران التحالف العربي ينفذ انزالاً مظلي جديد دعماً لقبائل حجور (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، عملية إنزال جديدة، اليوم السبت، لإمداد قبائل حجور بمديرية كشر في محافظة حجة شمال غربي البلاد، بالمواد الطبية والغذائية ومعدات عسكرية.

وقالت مصادر قبلية، إن عملية الإنزال هذه تعد الخامسة منذ بدء المعارك لتعزيز ودعم قبائل حجور في معركتها ضد ميليشيات الحوثي.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية وصول أكثر من 20 قتيلا و15جريحا من الانقلابيين إلى مستشفيات حجة قادمة من حجور.

وتشهد مناطق حجور بمحافظة حجة معارك عنيفة منذ أكثر من شهر في مواجهة الميليشيات التي تسعى لفرض سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية لتأمين خط إمدادها الرئيسي الواصل بين "حرض" وكُشر" وحتى "عمران" وحرف سفيان صعدة معقل الحوثيين الأساسي.

وأدى حصار الانقلابيين لمناطق حجور إلى مضاعفة معاناة الأهالي في ظل انعدام الدعم الصحي والغذائي للمديرية، فضلاً عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة القصف العشوائي المكثف الذي تتعرض له المنطقة من قبل الميليشيات.