قتلى وجرحى في اندلاع اشتباكات مسلحة بين حوثيين في أحد مساجد إب



قتل وأصيب ستة أشخاص، في اندلاع مواجهات مسلحة بين حوثيين في أحد مساجد محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، لـ"يمن شباب نت"، إن مدنيا قتل وأُصيب خمسة من المسلحين الحوثيين، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، باشتباكات مسلحة اندلعت في مديرية مذيخرة جنوب غربي محافظة إب، على خلفية خلاف حول ملكية مزرعة «قات».

ونوهت المصادر إلى أن الخلاف ، تطور بينهم إلى إطلاق نار، في مسجد بمنطقة الضباري بعزلة حليان في المديرية، ما أدى إلى مقتل أحد المدنيين في المسجد، يُدعى "قائد بن أحمد بن غانم"، وإصابة كلاً من( صالح حمود، ومصطفى بن هزاع، ونجل محمد أحمد هزاع ،ونجل على بن حمود بن هزاع) وجميعهم من مسلحي الحوثي.

وكانت مديرية المخادر، شهدت قبل أيام اشتباكات مسلحة بين فصائل مسلحة من الحوثيين سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين في ظل تصاعد النزاع على النفوذ والمال بين المسلحين الحوثيين الذين يحكمون سيطرتهم على محافظة إب منذ أكتوبر 2014م.

