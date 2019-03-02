شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يبعث هذه الرسالة الهامة الى جنوب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث الأخ أحمد علي عبدالله صالح، برقية عزاء ومواساة إلى آل حيدرة في منطقة الدرجاج بمحافظة أبين، في وفاة الشخصية الوطنية الأستاذ علي صالح عُباد (مقبل) الأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني، الذي وافاه الأجل في العاصمة صنعاء، بعد صراع مع المرض، وحياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والنضال والبذل في سبيل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية.

وأشاد في برقيته بمناقب الفقيد المناضل علي صالح عُباد، ودوره في الدفاع عن الوطن وثورته واستقلاله قبل وبعد ثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة، والتحرر من نير الاحتلال البريطاني، من خلال انضمامه لحركة القوميين العرب في خمسينيات القرن الماضي، ثم الجبهة القومية، حيث كان أحد أعلام الكفاح الوطني وحرب التحرير الشعبية ضد المحتل البريطاني، كما ساهم في بناء الوطن والدفاع عنه من خلال عمله في الحزب الاشتراكي اليمني، وعضواً في مجلس النواب، وعضو هيئة رئاسة المجلس، ثم أميناً عاماً للحزب الاشتراكي اليمني.

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وأشار الأخ أحمد علي عبدالله صالح، إلى أن الوطن خسر برحيل الفقيد علي صالح عُباد، واحداً من رجاله الأوفياء الصادقين الثابتين على مبادئهم والملتزمين بقضاياه، والمكافحين من أجل عزة الشعب وكرامته.

وعبّر عن عميق الحزن وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون