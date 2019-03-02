شكرا لقرائتكم خبر عن غارات للتحالف تقتل 15 حوثياً وتدمِّر عربة بكتاف صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة صعدة، شمال اليمن، السبت 2 مارس /آذار 2019، بمصرع 15حوثياً وجرح آخرين جراء ثلاث غارات لطيران التحالف العربي وقالت المصادر لوكالة خبر، إن الطيران دمر عربة عسكرية تابعة للمليشيات في ثلاث غارات مركزة على مواقع وتحصينات مليشيات الحوثي بالقرب من مركز مديرية كتاف . وأمس ذكرت المصادر مصرع عشرة من عناصر مليشيات الحوثي بغارتين دقيقتين لطيران التحالف لعربي على مواقع تمركز المليشيات في منطقة جبال العادية القريبة من مركز مديرية كتاف وكان عدد من العناصر القيادية الحوثية ومرافقيهم لقوا مصرعهم أثناء المعارك التي اندلعت، خلال اليومين الماضيين، قرب مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بين القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف، والمليشيات الحوثية الإيرانية .

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