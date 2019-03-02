شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جديد للدولار والريال السعودي «اليكم سعر الصرف اليوم» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم السبت 2 مارس 2019: الدولار شراء 578 البيع 582 ريال Advertisements السعودي شراء 153 البيع 154 ريال *الاسعار غير ثابتة وتتغير

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