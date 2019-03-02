شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: قوات عسكرية ضخمة تابعة للشرعية تتوجه الآن إلى هذه المحافظة الشمالية وتوقعات بتحريرها .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي عبدالكريم المدي في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن عن وصول قوات كبيرة إلى الخطوط الأمامية لفك الحصار عن حجور. وتابع قائلا ماتزال قوات كبيرة في الطريق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــاجل: قوات عسكرية ضخمة تابعة للشرعية تتوجه الآن إلى هذه المحافظة الشمالية وتوقعات بتحريرها .. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.