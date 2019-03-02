شكرا لقرائتكم خبر عن مقاومة حجور تطلق كتائب الجن لمواجهة كتائب الموت الحوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت كتائب الجن التابعة لقبائل حجور، من سحق كتائب الموت بوادي عرام بني شوس بالجيهة الجنوبية لجبهة حجور، حيث ارسلت قيادة الحوثي كتائب الموت الذي تم تدريبها، على يد حزب الله البناني ،والحرس الثوري بهدف هزيمة قبائل حجور، وتعد كتائب الموت بمثابة القوت الخاصة والنوعية لعبد الملك الحوثي.

وافادت المصادر ان كتائب الجن الذي باتت تطلق عليها قبائل حجور، اسقطت اسطورة كتائب الموت وسحقت تكتيك حزب الله وإيران، عبر كتائب الجن الذي حولت هجوم الحوثي الى مقبرة لمقاتلية.