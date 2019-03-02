اخبار الخليج / اخبار اليمن

اعتراف بريطاني خطير أمام الرئيس هادي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف بريطاني خطير أمام الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية البريطاني وليام  هنت أن  ‏"التقدم الحاصل هش لكنه قريب من تحقيق مخرجات محادثات السلام حول ‎اليمن المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال هنت وهو ما بحثته مع الرئيس اليمني هادي اليوم. هناك عدم ثقة، وتطبيق اتفاق ستوكهولم يستغرق أطول من اللازم، لكن لا توجد خطة أفضل، لذا علينا مواصلة الجهود لإنهاء الأزمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتراف بريطاني خطير أمام الرئيس هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا