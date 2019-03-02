شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف بريطاني خطير أمام الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية البريطاني وليام هنت أن ‏"التقدم الحاصل هش لكنه قريب من تحقيق مخرجات محادثات السلام حول ‎اليمن المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال هنت وهو ما بحثته مع الرئيس اليمني هادي اليوم. هناك عدم ثقة، وتطبيق اتفاق ستوكهولم يستغرق أطول من اللازم، لكن لا توجد خطة أفضل، لذا علينا مواصلة الجهود لإنهاء الأزمة.