شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: قوات تابعة للامارات تفاجئ الجميع وتقتحم اول معسكر للشرعية بالحديدة وتقوم بهذا العمل المستفز (تفاصيل مايحدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت دولة الإمارات التي تمول قوى محلية يمنية، فوضى السلاح والإحتراب الداخلي في قوى الشرعية، من محافظات الجنوب إلي محافظة الحديدة غرب اليمن.

وفي حادثة مماثلة لتلك التي تشهدها محافظات عدن وحضرموت وشبوة،اقتحمت أمس الأول، قوات تطلق على نفسها “النخبة التهامية”، معسكر قوات الأمن الخاصة في مديرية الخوخة (160 كم جنوب مدينة الحديدة غرب اليمن) واعتقلت قائدها.

وقالت مصادر أمنية إن هذه القوات المدعومة إماراتياً والتي يقودها “عبد الرحمن شوعي” ” اقتحمت المعسكر، بعد مواجهات مع حراسة المعسكر وقامت باختطاف قائد معسكر القوات الخاصة، العميد صادق عطية.

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وحسب تلك المصادر فقد أسفرت المواجهات عن مقتل جنديين وإصابة 11 آخرين من قوات الأمن الخاصة.

وعزت المصادر هذه الأحداث إلى الصراع بين القوتين على المهام الأمنية، حيث تقوم قوات الأمن الخاصة بحماية المنشآت واستلام الضرائب وغيرذلك، وتنازعها على ذلك “قوات النخبة”.

وتتبع قوات الأمن الخاصة وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، بينما تتبع قوات النخبة التهامية دولة الإمارات، الشريك الأبرز للسعودية في تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتمول دولة الإمارات قوات تابعة لها في عدة محافظات تسمي بعضها بـ”النخبة”، وأخرى بـ”الحزام الأمني”، كما هو الحال في عدن وحضرموت وشبوة والحديدة.