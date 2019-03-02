شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من فائقة السيد ل" هناعدن " هذه حقيقة وفاتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم مصادر خاصة عن حقيقة وفاة القيادية المؤتمرية فائقة السيد في العاصمة المحتلة صنعاء.

وقال المصدر لا صحة ذالك فالمناضلة السيد بخير وعافية وماتم تداوله غير صحيح عن وفاة فائقة السيد.

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