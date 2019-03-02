شكرا لقرائتكم خبر عن وليام هنت لهادي : " مخرجات السلام هش " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - التقى رئيس الجمهورية ، عبد ربه منصور هادي اليوم وزير الخارجية البريطاني وليام هنت .
وبحث الرئيس مع هنت مستجدات مباحثات السلام حول اليمن المدعومة من الأمم المتحدة ،
وقال وليام هنت ان " التقدم الحاصل هش لكنه قريب من من تحقيق مخرجات السلام وهناك عدم ثقة ،
وتطبيق اتفاق ستوكهولم ستغرق أطول من الازم ، لكنه لاتوجد خطه افضل .
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