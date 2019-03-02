شكرا لقرائتكم خبر عن سرقوا شجرة نادرة عمرها 400 عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجموعة من اللصوص المحترفين الذين "يقدرون" طبيعة سرقتهم، على غرار سارقي اللوحات الفنيةـ تمكنوا من سرقة 7 أشجار صغيرة تصل قيمتها جميعا إلى نحو 118 ألف دولار، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

وتضمنت السرقة الاستيلاء على شجرة عرعر صيني عمرها 400 سنة، يصل سعرها وحدها إلى 10 ملايين ين ياباني، أو ما يعادل 90 ألف دولار، كما أفادت فوويومي إيمورا، زوجة مزارع أشجار البونساي المحترف، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقالت إيمورا لشبكة سي إن إن الأميركية "نحن نعامل الأشجار الصغيرة هذه مثل أطفالنا.. لا توجد كلمات تصف شعورنا.. إنها مثل انتزاع عضو من الجسد".

وطالبت إيمورا من السارقين الاهتمام بالأشجار، وقالت إن هذه الأشجار الثمينة يجب أن يتم ريها ولا يمكن تركها من دون عناية أو ماء.

وأوضحت إيمورا أن سرقة الأشجار السبعة هذه وقعت على مدى ليال عدة خلال الشهر الماضي، موضحة أنه لا بد أن يكون السارقين محترفين ويدركون طبيعة سرقتهم، خصوصا وأنهم سرقوا أكثر الأشجار قيمة من بين كل الأشجار الموجودة في حديقة العائلة، البالغة مساحتها 5000 هكتار وتضم قرابة 3000 شجرة بونساي.

وبحسب إيمورا فقد سرق اللصوص المحترفون 3 أشجار صنوبرية صغيرة، و3 أشجار عرعر صيني، بالإضافة إلى شجرة عرعر تعتبر من بين الأشجار النادرة في العالم.

وتحترف أسرة إيمورا تربية أشجار البونساي، في منطقة سايتاما قرب طوكيو، وهي عبارة عن اختصاص في تربية الأشجار الصغيرة في أحواض زراعية أو في حاويات أو أصيص مخصصة للزراعة.

وتعتبر الأسرة الجيل الخامس في هذه المهنة، وتمارسها العائلة منذ نحو 400 سنة، بحسب "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

ويمكن للسارقين أن يحققوا ثروة من بيع الأشجار المسروقة في السوق السوداء، في العديد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة.

