شكرا لقرائتكم خبر عن اول بنك يمني ينتقل من الريادة المحلية الى الدولية ببهوية جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اول بنك يمني ينتقل من الريادة المحلية الى الدولية ببهوية جديدة بعد عشرون عاما من الانطلاقة الاولى تحت مسمى بنك التضامن الإسلامي الدولي اطلق البنك هويته الجديدة "بنك التضامن" Tadhamon bank

حيث قام الاستاذ / شوقي احمد هائل سعيد - نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة هائل سعيد أنعم بتدشين الخطة التطويرية للعام 2019م التي تمكن اكبر بنك في اليمن يعتلى قائمة الريادة المحلية من الانطلاق نحو الريادة الاقليمية وفق رؤسة تستشرف المستقبل في العمل المصرفي.

وتتضمن الهوية الجديدة لبنك التضامن الالتزام بالقيم والمعايير المصرفية الاسلامية التي ترسخت في مسيرة البنك على مدى العشرين عاما الماضية ، كما تنطلق بالبنك بهوية جديدة من الخدمات المتكاملة تستشرف المستقبل في العمل المصرفي المحلي والدولي من خلال تقديم ارقى الخدمات في المجال المصرفي والنظم البنكية وإدارة المال واستثماره

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