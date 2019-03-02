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عدن - ياسمين التهامي - العثور على " الشيطان " في هذا المكان من البحر

أصيبت المواطنة الاسترالية « تي هوكين » بصدمة كبيرة عندما قامت بإصطياد سمكة يبدوا عليها أنها سمكة عادية أو سمكة أنقليس ولكن كانت المفاجأة عندما شاهدت مخلوقا بحريا طوله 15 سنتيمترا معلقا بسنارتها، وكان لونه يميل إلى البني، ولا يملك عيون ولكن لديه أسنان حادة وذلك اثناء تنزهها في المتنزه الوطني بمنطقة كاكادو شمالي أستراليا.

وشاهدت الصيادة « تي هوكين» مخلوقا بحريا لا يملك عيون ولديه أسنان حادة، وقالت إن ما اصطادته أشبه بسمكة "فضائية" غامضة أو بـ"سمكة شيطانية"، موضحة أنها تذكرها بكائن فضائي في أحد أفلام الخيال العلمي واصفه رأس السمكة بأنها كانت غريبة للغاية، ولكن جسمها أشبه بالأنقليس، ولم تتحرك أو يصدر عنها أي شيء وكأنها مصدومة أو في حالة سبات".

وأشارت « هوكين »إلى أن السمكة التى قامت بإصطيادها لم تطور عيونا عادية كباقي الأسماك، بل إن الجلد يغطي موقع العينين لأنها تعيش في مياه موحلة في العادة، وتعتمد على حاسة اللمس في اصطياد فرائسها، موضحة أن هذا الأمر أيضا كان سببا في تطوير الأسنان القوية ، وتبدو السمكة من دون عيون رغم وجود مكان لهما، ويبدو فمها بارزا بعض الشيء وفيه أسنان حادة يميل لونها إلى الأخضر البنفسجي مؤكدة أن هذه السمكة تنتمي لعائلة الأنقليس أو فصيلة الأسماك شعاعية الزعانف، وتعيش في المياه العذبة والطينية.