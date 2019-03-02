شكرا لقرائتكم خبر عن "بالاسماء" 10 قيادات حوثية لقيت مصرعها مع العشرات من ميليشياتها في جبهات حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "بالاسماء" 10 قيادات حوثية لقيت مصرعها مع العشرات من ميليشياتها في جبهات حجور

خسرت المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، العشرات من مسلحيها بينهم قيادات ميدانية، خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير المنقضي، في جبهات حجور بمحافظة حجة، التي شكلت محرقة التظت بنيرانها المليشيات الحوثية وقياداتها الميدانية.

ورصدت «وكالة 2 ديسمبر» مصرع 10 قيادات ميدانية في مليشيات الحوثي الإرهابية، معظمهم اصطادتهم نيران أبناء قبائل حجور في مديرية كشر وآخرين استهدفتهم مقاتلات التحالف العربي.

وتبدأ القائمة بمصرع اثنين من أكبر القيادات الحوثية في محافظة عمران وهما، القيادي الحوثي المدعو "نور الدين على أحمد أبو حاجب" نجل الشيخ المتحوث المدعو "علي أحمد أبو حاجب"، والآخر القيادي الحوثي المدعو "عمار محمد علي الكعبي" نجل الشيخ "محمد علي الكعبي" أحد مشايخ قبيلة وائلة.

وفي منتصف الأسبوع ذاته، لقي القيادي الحوثي المدعو "نبيل عبد الله صالح القعود"، مصرعه والعديد من مسلحيه بنيران أبناء قبائل حجور، وهو أحد أنباء محافظة عمران، كما لقي القيادي المدعو "خالد علي عبد الله معوض" المصير ذاته.

كما اصطادت نيران أبناء قبائل حجور القيادي الحوثي المدعو "خالد هادي عبده نشري" المكنبى "أبو بشير" والقيادي الحوثي المدعو "بدر أحمد محمد" والمدعو "أدهم طلحي" المكنى بـ "أبو يحيى"، ليلقوا مصرعهم جميعاً مع العشرات من مسلحيهم.

إلى ذلك، لقي القيادي الحوثي المدعو "عبد ربه عايض هراش" مصرعه، في المعارك الضارية التي يخوضها أبناء قبائل حجور ضد العدوان الحوثي.

ورصد محرر "وكالة 2 ديسمبر"، مصرع القيادي الحوثي المدعو "أبو رعد المأخذي" وسته من مسلحيه في منطقة العبيسة بجبهة حجور، كما لقي القيادي الحوثي المدعو "محمد حسن جحاف" مصرعه مع عدد من مسلحيه، ويشار إلى أن الأخير كان أحد القيادات الحوثية التي تقود العدوان الحوثي البربري على أبناء حجور.

وتشهد مديرية كشر معارك عنيفة منذ ما يربو على الشهر، حيث تشن المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، عدواناً سافراً على أبناء حجور الذي استبسلوا في التصدي لهذا العدوان ودافعوا عن منازلهم وأرضهم، حتى أصبحت حجور صخرة تحطمت عليها سلطة المليشيات وجبروتها الكهنوتي