ورد الان : القبائل تتحد وتعلن تشكيل مجلس أعلى للتحرير لأول مرة منذ الانقلاب.. وهذا رئيس المجلس "تفاصيل مرعبة لعبدالملك الحوثي"

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عدن - ياسمين التهامي - أقرت قيادتا مقاومة جبن ودمت الضالع، تشكيل مجلس تنسيق لهما برئاسة المناضل العميد عبدالله القاضي والمناضل الشيخ عبدالحكيم العمري نائباً له، بهدف استكمال التحرير. وقال بيان صادر عنهما "انسجاماً مع وحدة المصير والهدف النضالي وفِي اجتماع مشترك لقيادتي المقاومة الشعبية بمديريتي دمت وجبن محافظة الضالع، ناقشت جملة من القضايا والنقاط المطروحة على جدول الأعمال.

وأضاف البيان "إن الاجتماع أقر تشكيل المجلس التنسيقي بما من شأنه رفع مستوى التنسيق ورفع وتيرة الأداء الذي يواكب طموحات وآمال أبناء المديرتين وكل أفراد المقاومة الشعبية سعياً إلى استكمال تحرير ما تبقى من مديرية دمت ومديرية جبن وما بعدهما".



وجددت قيادة المجلس التنسيقي تمسكها المطلق بالمشروع الوطني للمقاومة وهزيمة الانقلاب الحوثي ودحره في سبيل بناء الدولة الاتحادية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بقيادة رئيس الجمهورية.

وأكدت قيادة المجلس التنسيقي على تكاملية دور المقاومة الشعبية مع الجيش في معركة هزيمة الانقلاب وتخليص الأرض والإنسان من عبث وجور المليشيات حتى يتفرغ المجتمع، وكذا الدولة لمهمة البناء على الصعيد الوطني ومداواة كل الجروح والندوب الغائرة التي أحدثها الانقلاب.

كما أكدت قيادة المجلس على حرصها الشديد الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذا قضايا حقوق أفراد المقاومة والشهداء والجرحى.

وعبر المجلس عن اعتزازه باعتبار دمت وجبن جزءاً أصيلاً من محافظة الضالع بقيادة اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ المحافظة قائد اللواء 33 قائد محور الضالع.

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