شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو قيادي حوثي كبير بوزارة الدفاع يفجر مفاجأة صادمة لجماعته بعد وقوعه في قبضة قبائل حجور.. ماذا قال؟؟..(شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قبائل حجور من أسر القيادي الحوثي، علي المرتضى، وعدداً من مرافقيه، خلال مواجهات وقعت مساء الأربعاء في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة.



وكشفت المصادر، أن المرتضى، هو أحد قيادات ميليشيات الحوثي في وزارة ‎دفاع الانقلاب، وأحد أعضاء اللجنة المختصة بشؤون التجنيد، ومن أهم المقربين من القيادي العسكري في جماعة الحوثي، أبو علي الحاكم، رئيس الاستخبارات العسكرية للميليشيات.



وقال المرتضى في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل بعد اسره، انه ما نزل إلى في مهمة لحصر لعناصر المليشيات في ما اسماه لجنة تمام وترقيم من اجل اعتماد المرتبات.