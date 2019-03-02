شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول فيديو للهدية الثمينة التي انزلها طيران التحالف فجر اليوم السبت في حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية قبلية في محافظة حجة شمال غرب اليمن ان طيران التحالف العربي نفذ فجر اليوم السبت عملية انزال جوية جديدة لكميات من الأسلحة والمعدات المتنوعة دعما لقبائل حجور. وقالت المصادر أن طيران #التحالف العربي نفذ عملية إنزال هي الخامسة من نوعها دعما لأبطال #حجور مكون من أسلحة ومعدات متنوعة".

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