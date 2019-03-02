شكرا لقرائتكم خبر عن الى كل اليمنيين مجلس الوزراء السعودي يوافق على تأشيرة جديدة تسهل دخول المملكة والحصول عليها خلال 24 ساعة فقط..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافق مجلس الوزراء السعودي على استحداث تأشیرة باسم (زیارة فعالیة)، تصدر للراغبین في حضور الفعالیات التي تقام في المملكة.

وتضمن القرار اعتماد عدة ضوابط لإصدار تلك التأشیرة تتضمن قیام رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجیة بتأسیس رقم تعریفي للتأشیرة، وذلك خلال عشرة أیام من تاریخ صدور ھذا القرار. و تقوم الجھات الحكومیة المرخصة للفعالیات التي تقام في المملكة بتزوید وزارة الخارجیة ورئاسة أمن الدولة

بقائمة بالفعالیات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منھا بمدة لا تقل عن شھرین، وذلك لإضافتھا في الأنظمة الآلیة للتأشیرات كما كلفت وزارة الخارجیة بالقیام بإرسال نوع الفعالیة ضمن البیانات الخاصة بالتأشیرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني وتقوم وزارة الخارجیة (سفارات وقنصلیات المملكة في الخارج) بإصدار التأشیرة خلال (24) ساعة من تسلم جواز طالبھا..

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