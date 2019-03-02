شكرا لقرائتكم خبر عن قوات تابعة للأحمر تهاجم كتيبة جنوبية وإطلاق نار كثيف وسقوط جرحى واعتقال عدد من الجنود "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - استهدفت قوات هاشم الأحمر اللواء 141 قبل لحظات من مساء اليوم الجمعة 1 مارس كتيبة من أبناء شبوة تابعة لمحور عتق بإطلاق النار واعتقلت عددًا من الجنود وسقوط جريح من مرافقين قائد الكتيبة عائد البوبكري العولقي..

وكشفت المصادر عن تعرض الكتيبة لأطلاق نار كثيف في منفذ الوديعة من قبل قوات هاشم الأحمر التي قامت مباشرة باعتقال العديد من أفراد الكتيبة وأصيب جراء إطلاق النار عبدالله احمد عبدالله الخشعي احد المرافقين لقائد الكتيبة والذي تم إسعافة إلى مستشفى سيئون، فيما كان جنود كتيبة محور عتق بدون أسلحة حيث كانوا في طريقهم إلى معسكر التحالف بالوديعة للمشاركة في فك الحصار عن قبيلة الحجور بمحافظة حجة.

وتعودت قوات هاشم الأحمر على ممارسة البلطجة على أبناء محافظة شبوة والجنوب عامة بشكل متعمد ومتكرر، ولا تميز قوات هاشم بين انتماءات أبناء الجنوب وإنما ترى جميع الجنوبيين أعداء وخصوم لها لذلك تمارس معهم أبشعُ الأساليب البلطجية الغير مسؤولة.