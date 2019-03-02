شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات تحرك قوات وآليات ضخمة باتجاه حجور والقبائل تحتشد بالمئات لمواجهتها وإصابة قائد كتيبة وبتر قدميه "أسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية وميدانية أن #مليشيات_‏الحوثي حركت اليوم قوات كبيرة من الأمن المركزي والنجدة والامن العام من محافظة #حجة باتجاه #حجور في مساعي لاقتحام المنطقة وتحقيق أي نصر اعلامي.

إلى ذلك قالت مصادر قبلية : أن القيادي #الحوثي المدعو "ابومالك" قائد مايسمى كتيبة #الحسين أصيب إصابة بالغة على ايدي أبطال #حجور وأكدت مصادر قبلية ان الإصابة ادت الى بتر قدميه".

وفي سياق متصل أكدت مصادر أن المئات من قبائل ‎#حجور والمديريات المجاورة يتوافدون كالسيل نحو جبهات الشرف بعد دعوات أطلقها عدد من مشائخ حجة منهم أبومسلم #الزعكري قائد مقاومة حجور".

وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات عنيفة شمال غرب العبيسة وأكدت أن بشارات النصر تتوافد من أرض المعركة يحرزها الأبطال الذين يجندلون #مليشيات العدوان الحوثي".