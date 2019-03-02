شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات تحرك قوات وآليات ضخمة باتجاه حجور والقبائل تحتشد بالمئات لمواجهتها وإصابة قائد كتيبة وبتر قدميه "أسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية وميدانية أن #مليشيات_الحوثي حركت اليوم قوات كبيرة من الأمن المركزي والنجدة والامن العام من محافظة #حجة باتجاه #حجور في مساعي لاقتحام المنطقة وتحقيق أي نصر اعلامي.
إلى ذلك قالت مصادر قبلية : أن القيادي #الحوثي المدعو "ابومالك" قائد مايسمى كتيبة #الحسين أصيب إصابة بالغة على ايدي أبطال #حجور وأكدت مصادر قبلية ان الإصابة ادت الى بتر قدميه".
وفي سياق متصل أكدت مصادر أن المئات من قبائل #حجور والمديريات المجاورة يتوافدون كالسيل نحو جبهات الشرف بعد دعوات أطلقها عدد من مشائخ حجة منهم أبومسلم #الزعكري قائد مقاومة حجور".
وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات عنيفة شمال غرب العبيسة وأكدت أن بشارات النصر تتوافد من أرض المعركة يحرزها الأبطال الذين يجندلون #مليشيات العدوان الحوثي".
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