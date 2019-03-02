شكرا لقرائتكم خبر عن حالة استنفار قصوى في المملكة .. والقبض على عشرات الاشخاص بهذه التهمة الخطيرة التي تصل عقوبتها الى الاعدام (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت النيابة العامة السعودية انتهاء التحقيقات بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، مشيرة إلى أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة.

وذكر بيان للنيابة العامة أوردته وكالة الانباء السعودية مساء اليوم أن النيابة تؤكد أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.. دون ان يكشف البيان مزيدا من التفاصيل.

وكانت النيابة العامة في السعودية، أكدت في وقت سابق أن المتهمين، الذين سبق القبض عليهم بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، أقروا خلال التحقيق معهم واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوافرة ضدهم، بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.

وعدد الموقوفين في هذه القضية 17 شخصًا، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء وثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال وأربع نساء)، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.