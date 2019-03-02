شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على الجنسية التركية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتلخص الطرق القانونية التى يمكن الحصول من خلالها على الجنسية التركية في 4 طرق. وأوردت وكالة أنباء الأناضول، الطرق الأربع، والتي تأتي في مقدمتها الإقامة بغرض العمل بشكل متواصل لمدة 5 سنوات. أما الطريقة الثانية، فهي الزواج من مواطنة أو مواطن تركي. والطريقة الثالثة هي الحالات الاستثنائية والتي يتم فيها منح الجنسية. والطريقة الرابعة للحصول على الجنسية هي الاستثمار الاقتصادي بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار لمدة 3 سنوات. والاستثمار الاقتصادي يقصد به الاستثمار المباشر وتشغيل الأتراك، أو الودائع المصرفية والتملك العقاري. وقالت “الأناضول” إن التعديلات الأخيرة التي أقرت قبل شهرين أدت إلى “تسريع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب، وخاصة العرب، على التملك في تركيا، بغرض الجنسية، وبالفعل بدأ مستثمرون بالحصول على الجنسية بعد إنهاء المعاملات”.

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