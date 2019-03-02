شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع قناة السعيدة: محمد العامري يتوعد..بمقاضاة هذا الإعلامي التابع للمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مذيع قناة السعيدة الشيخ محمد العامري في منشور على حائطه بالفيسبوك اريد محامي بعدن يترافع عني ؟ وتابع قائلا اريد اقيم دعوى قضائية ضد صحيفة وصحفي اتهمني بالنصب والارهاب والسرقة وغيرها .

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