نجاة العقيد ابومشعل الكازمي من محاولة اغتيال

نجا العقيد علي الذيب ابومشعل الكازمي النائب الاول لمدير امن محافظة عدن صباح اليوم من محاولة اغتيال تعرض لها في مديرية المحفد بمحافظة ابين

وقال مصدر امني في تصريح خاص أن موكب العقيد ابومشعل تعرض لمحاولة استهداف فاشلة بتفجير عبوات ناسفة في منطقة طاليل بمديرية المحفد .

وأكد المصدر ان الانفجار جاء بعد مرور موكب العقيد ابو مشعل بربع ساعة تقريبا حيث كشفت التحقيقات أن العبوات كان تستهدف موكبه .

وأشار المصدر أن العقيد ابو مشعل كان قد توجه اليوم الجمعة الى المحفد لحضور عزاء القيادي في الحزام الامني عبد الله محمد محشك.

الجدير بالذكر أن منطقة طاليل من المناطق الضيقة إذ تحيط بها الجبال من الجنبين كما يجدر الاشارة الى أن قائد الحزام الامني بابين العميد عبد اللطيف السيد تعرض قبل أشهر لمحاولة استهداف بنفس المنطقة والاسلوب .