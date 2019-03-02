شكرا لقرائتكم خبر عن من هو القيادي الكبير الذي اشعل الإعلام وشبكات التواصل الليلة بأخباره؟.. والبركاني يصفه بالحر لانه "لم ينحنِ ولم يستسلم" ... تعرف علية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعى سلطان البركاني وفاة علي صالح عباد مقبل، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي

وقال سلطان البركاني

رحلتَ عنّا أيها الصديق العزيز، وودعت هذه الدنيا الفانية.. أيها المناضل الكبير علي صالح عباد مقبل، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي والزميل العزيز نائب رئيس مجلس النواب سابقاً.

فلقد عرفتك برلمانياً، وعملت معك مقرراً في لجنة البيان الحكومي لحكومة المهندس حيدر العطاس الثانية، وتعرفت عليك وأنت أمين عام للحزب، فوجدتك الرجل، الرجل صاحب المواقف اليمنية الأصيلة.



وإذا كانت إرادة الله قد اختارتك، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

إني أتوجه لأبنائك ولأسرتك وللإخوة الأعزاء في قيادة الحزب الاشتراكي ممثلة بالأخ الأمين العام عبدالرحمن السقاف وأعضاء المكتب السياسي، بأصدق آيات التعازي بوفاتك وعظيم المواساة برحيلك، فلقد خسرت اليمن والحزب الاشتراكي واحداً من الرجال الأفذاذ والعظماء ومناضلاً جسوراً عركته السياسة واختبرته الأحداث الجسام، وتجلد في المحن والشدائد، ولم ينحنِ أو يستسلم، وقاوم الزنازن والسجون، وتحداها وكان صادق الرأي، رحمه الله.

فإلى جنة الخلد إن شاء الله، أيها الرجل العظيم والصديق العزيز.

إنا لله وإنا اليه راجعون

وإنا لفراقك لمحزونون.

سلطان البركاني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

رئيس الكتلة البرلمانية