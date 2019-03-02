شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : كتائب الجن التابعة لقبائل حجور تسحق كتائب الموت بوادي عرام بني شوس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ان قبائل حجور اطلقت على مقاتليها اسم كتائب الجن لمواجهة كتائب الموت الحوثية .
واكدت المصادر ان كتائب الجن تمكنت من سحق كتائب الموت بوادي عرام بني شوس بالجيهة الجنوبية لجبهة حجور حيث ارسلت قيادة الحوثي كتائب الموت الذي تم تدريبها على يد حزب الله البناني والحرس الثوري بهدف هزيمة قبائل حجور وتعد كتائب الموت بمثابة القوت الخاصة والنوعية لعبد الملك الحوثي .
وافادت المصادر ان كتائب الجن الذي باتت تطلق عليها قبائل حجور اسقطت اسطورة كتائب الموت وسحقت تكتيك حزب الله وايران عبر كتائب الجن الذي حولت هجوم الحوثي الى مقبرة لمقاتلية ليتحول الموت من تسمية تطلقها مليشيا الحوثي على مقاتليها الى موت تأكلها الكلاب في جبال وتباب حجور
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