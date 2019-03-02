شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائد معارك الحوثيين في معركة حجور (الاسم +الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل رجال قبائل حجور حصد قيادات ميلشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر مطلعة " عن مقتل القيادي الحوثي العقيد المدعو نبيل عبدالله صالح القعود مع العشرات آخرين في مواجهات مع رجال القبائل في الجبهة الجنوبية لمديرية كشر".

يواصل رجال قبائل حجور حصد قيادات ميلشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر مطلعة " عن مقتل القيادي الحوثي العقيد المدعو نبيل عبدالله صالح القعود مع العشرات آخرين في مواجهات مع رجال القبائل في الجبهة الجنوبية لمديرية كشر".

وذكرت المصادر " أن القعود يعد أحد أهم القيادات الميدانية لميلشيا الحوثي الانقلابية".

وتشهد مناطق حجور كشر مواجهات عنيفة منذ أكثر من شهرين، بين رجال القبائل من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، تكبدت فيها الميلشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.