شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة يمنية تفاجئ الجميع وتحتفل بأصغر 7 عرسان في تاريخ اليمن والأهازيج تعم المدينة(شاهد فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كعادتها، تطل محافظة ذمار اليمنية بمفاجآت طريفة تدخل البهجة في نفوس اليمنيين المنهكين بتداعيات الحرب،، أحيت إحدى مناطق المحافظة عرسا جماعيا لأصغر 7 عرسان في تاريخ اليمن.

وقد عمت أهازيج الفرح مناطق واسعة على المستوى اليمن، بل وغزى مقطع فيديو للعرس - رصده محرر شبكة بويمن الإخبارية - شبكات التواصل الاجتماعي لدى اليمنيين وكثير من العرب، تعبيرا عن مدى الإعجاب الكبير الاحتفالية. فيما يلي ننشر الفيديو أدناه:

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