شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يهدد الحوثيين اذ لم ينسحبوا من ميناء الحديدة فورا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الجمعة، إن "انسحاب قوات الحوثيين، من ميناء الحديدة، يجب أن يحدث فوراً، وبدون أي تأخير".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالمتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام ، في سلطنة عمان.
وقال غريفيث: "أرحب بالتقدم في مشاورات ميناء الحديدة، لكن انسحاب قوات الحوثيين يجب أن يحدث فوراً وبدون أي تأخير للحفاظ على الثقة في اتفاق ستوكهولم والسماح بفتح قنوات إنسانية حيوي
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