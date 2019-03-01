شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ للريال اليمني أمام الدولار والسعودي .. (أسعار الصرف في صنعاء وعدن الان ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية.

وقالت مصادر مصرفية، مساء اليوم الجمعة إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى.

وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن)مساء اليوم الجمعة الموافق1مارس 2019م

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

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الدولار الأمريكي: شراء| 582البيع | 585

الريال السعودي : شراء| 154البيع | 156

أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي : شراء585البيع | 590

الريال السعودي : شراء 156البيع | 158

تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.