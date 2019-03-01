شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة جديدة ومروعة في صفوف الحوثيين وقناة اخبارية تنشر أول فيديو ..ِشاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر قناة تلفزيونية، مقطع فيديو قالت أنه يظهر بشاعة ارتكاب "ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس الخميس، مجزرة جديدة راح ضحيتها 5 أطفال بمحافظة الحديدة غرب اليمن، بينهم طفلان من أسرة واحدة.



مؤكدة أن تلك المليشيات "تواصل مجازرها وجرائمها وإنتهاكاتها للمدنيين في الحديدة رغم الهدنة القائمة التي ترعاها الامم المتحدة بموجب اتفاق السويد الموقع بين الحكومة الشرعية والحوثيين"

ونقل موقع قناة العربية نت، عن سكان محليين قولهم"إن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون منطقة الناصر الأسفل السكنية، غرب مديرية التحيتا بالحديدة، مما أدى إلى مقتل ٥ أطفال، وفقا للعربية نت.



وأضافوا أن قذيفة سقطت وسط عدد من الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من منازلهم في المنطقة وحولت أجسادهم إلى أشلاء.

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