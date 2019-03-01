مشائخ حجة يعقدون اجتماعاً موسعاً بالتزامن مع انتصاراتهم

اقام مشائخ وقبائل محافظة حجة اجتماعا موسعا لبحث السبل الكفيلة بدعم قبائل حجور التابعة للمحافظة في مواجهتها للمليشيات الحوثية.

وحمل الاجتماع شعار “حجور تنتصر ” بحضور محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني ومشاركة أكثر من 300 شيخ من مشائخ المحافظة .

وشدد الحضور على أهمية الاجتماع في حشد الجهود ورص وتوحيد الصفوف من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومشايخ القبائل والمواطنين، وترك الخلافات والنزاعات والمشاحنات والوقوف مع قبائل حجور.

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وجدد محافظ حجة الدعوة باسم الجميع لممثل الأمم المتحدة في اليمن وهيئة الصليب الأحمر الدولي لسرعة التدخل والقيام بالدور المناط بهم تجاه ما يتعرض له أهالي كشر ومنطقة حجور بالكامل من حصار وقتل وتهجير ونزوح.

فيما أكد الشيخ القبلي فهد دهشوش أن الاجتماع جاء دعماً لقبائل حجور ومواصلة للعمل الجاد من قبل الجميع لدحر المليشيات وعدم السماح لها بأن تجعل من اليمن قاعدة لتنفيذ المخططات والأجندات الإيرانية ضد اليمن والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الجوار .

وشدد على أن أفراد قبائل حجور يصنعون بصمودهم وبسالتهم في مواجهتهم لميليشيات الحوثي.