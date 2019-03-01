شاهد.. ظهور نادر للراحل علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض

رصد 'الخليج 365' مقطع فيديو نادر جمع كلا من علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق، وعلي سالم البيض نائب رئيس الجمهورية اليمنية. وظهر في المقطع علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وعلي سالم البيض نائب رئيس الجمهورية اليمنية، وهما يلعبان لعبة تنس طاولة.. لمشاهدة الفيديو من هُنــــــــــــــــــا:

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