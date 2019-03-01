شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تفرح اليمنيين بهذا الخبر .. شـاهـد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة الخميس عن إقرار وزارة الدفاع اليمنية أسماء الوحدات والتشكيلات العسكرية المكلفة بمهمة فك الحصار عن حجور حجة شمال غربي البلاد.

وبحسب المصادر" سمت الوزارة المناطق العسكرية والوحدات التي ستشارك في المهمة الموكلة إليها".





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وأوردت المصادر" أسماء الوحدات العسكرية وتتمثل بكتيبة من اللواء 81 مشاه التابع للمنطقة العسكرية الثالثة، وكتيبة من اللواء 23 ميكا، التابع للمنقطة العسكرية الأولى، وكتيبة من اللواء 21 ميكا التابع للمنطقة العسكرية الثالثة، وكتيبة من اللوية الحماية الرئاسية، ولواء كامل من المنطقة العسكرية السادسة، بالإضافة إلى كتائب خاصة من المنطقة العسكرية الخامسة".

وكانت قد وجهت وزارة الدفاع اليمنية أوامر رسمية بتحريك قوات عسكرية لفك الحصار عن مناطق حجور حجة شمال غربي البلاد.

وفي وثيقة نسبة لمركز القيادة والسيطرة التابع لوزارة الدفاع اليمنية أصدر المركز تعميماً بناءً على توجيهات الرئيس هادي ومذكرة نائب الرئيس رقم 57 وتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٣م وتوجيهات وزير الدفاع بتحريك قوات من المنطقة العسكرية الأولى والثالثة والسادسة إلى حجور حجة عبر مديرية مستبأ.