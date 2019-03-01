‏ غلاب: الضغوط التي تمارس على الحوثية لن تكون دولية ولا أممية وإنما ميدانية

أكد وكيل وزارة الاعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، الجمعة، أن الضغوط التي تمارس على الحوثية لن تكون دولية ولا أممية".

وأضاف غلاب في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - " وإنما ميدانية وكلما رفضت الحوثية الحلول ستشتعل المقاومة وستصل الى ذروتها لتكون شاملة وحاسمة وعندئذ سيكون الحل استسلام بلا شروط او انتحار عبثي من أجل لا شيء الا الهروب الى المقابر".

‏ وتابع "قلة ستقامر اما الباقي فهزيمة الحوثية خلاصها" .

وشدد أن "اجماع الكلمة بداية لارادة جامعة وتحرك باتجاه التكتل الذي يوحد الصف ويقود المشروع ويحقق الاهداف" .

وبين أن "‏القوى المقاتلة ومسارات المقاومة المتنوعة وحدتها تقوي من عضد الشعب ليتحرك ولديه الثقة بالمستقبل".

‏ ولفت إلى أن "الفرقة تزعزع عوامل النصر وتضعف عزيمة الشعب وتقوي اوباش الولاية وتزيد من عجرفتهم وشرورهم".

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‏ وقال "لا يوجد جغرافيا مغلقة على الحوثية لا في صعدة ولا عمران ولا صنعاء ولا ولا حجة ولا في اي مكان آخر".

‏ وذكر "ستتحول بعد حين الى جيتو مترسن بالكراهية والاحقاد وحالة مرضية ممتلئة بالعقد النفسية والانغلاق وسيجد نفسه التنظيم الحوثي وعي داعشي باسم الولاية ورغبة بالانتحار للخلاص من عزلة قاتلة.".

‏واختتم" مع الغرب تطالب الحوثية بالضمانات لاستمرارها كمليشيا مسلحة مستحوذة على اعالي اليمن، واي ضمانة دولية او اممية لا معنى لها امام الإرادة الشعبية المتيقنة ان الخلاص من الحوثية كمليشيا وكهنوت سياسي بداية الحل ومصلحة وطنية عليا، ووظيفة الحوثية القادمة تفجير حروب اهلية لتدمير اعالي اليمن".