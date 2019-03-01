الحديدة.. الحوثيون يقصفون بمختلف الأسلحة منطقة الجبلية في التحيتا

استهدفت مليشيات الحوثي مواقع قوات العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بمختلف القذائف والأسلحة. وأفادت وحدة الرصد والمتابعة أن مليشيات الحوثي جددت قصفها المدفعي على مواقع العمالقة في منطقة الجبلية بعشرات القذائف الهاون وقذائف B10. وأضافت وحدة الرصد أن المليشيات إستخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة منها سلاح 14.5 والرشاش والدشكا. يذكر أن مليشيات الحوثي قصفت ظهر اليوم مدينة حيس بقذائف الهاون وعاودت قصف منازل المواطنين والأحياء السكنية في حي منظر جنوب مدينة الحديدة لتواصل المليشيات خروقاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار. وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية واصلت ممارسة جرائمها في حي منظر الشعبي جنوبي مدينة الحديدة بقصف واستهداف منازل المواطنين بمختلف القذائف المدفعية . حيث تسبب القصف بتدمير عدد من المنازل بكل مافيها من مقتنيات وتهجير الأهالي منها . وقال مواطنون في حي منظر أن مليشيات الحوثي دمرت منازلهم وشردت المئات من العائلات والأسر نتيجة القصف العشوائي بقذائف الهاون والهاوزر ومختلف القذائف المدفعية التي حصدت مئات الأرواح من المواطنين. وأضاف المواطنون أن مليشيات الحوثي التي تدعي الإيمان بشعاراتها الزائفة وتنكشف حقيقة شعاراتها بالجرائم والإنتهاكات الإنسانية بحق المدنيين في الحديدة. الميليشيات لم تدع المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة أن يعيشوا يوماً واحداً حياة طبيعية وآمنة، ولم تتوقف المليشيات يوما من ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين. وكل تلك الجرائم الوحشية تُرتكب أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة فيما تواصل الأمم المتحدة صمتها على هذه الجرائم التي تطال المدنيين والسكان في محافظة الحديدة بشكل يومي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية

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