شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات عسكرية متسارعة وهامة تقلب الموازين في "حجور" وتصيب "الحوثي" بالفاجعة (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الدفاع توجيهات عسكرية هامة إلى عدد من قادة المناطق العسكرية بشأن إسناد قبائل «حجور» وكسر الحصار الحوثي المفروض عليها. محددة فترة تنفيذ التوجيهات ب72 ساعة.

وجاءت التوجيهات يوم أمس، والموجهة إلى قادة المنطقة العسكرية الأولى والثالثة والسادسة والسابعة ومحور الغيضة بناءً على توجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه ووزير الدفاع، بتحريك الكتائب إلى معسكر التحالف في الوديعة لنقلهم إلى المنطقة العسكرية الخامسة، في مهمة فك الحصار الحوثي عن «حجور».

وتمكن رجال القبائل بحجور أمس وأمس الأول، من تحقيق تقدما متسارعا اوصلهم الى مناطق استراتيجية تطل على وادي وجسر مور الواقع شرق منطقة العبيسة وكذا اسقاط طائرتين مُسيرتين تابعتين للمليشيا ،إيرانية الصنع حاولت الاقتراب من مواقع يتمركز فيها رجال القبائل .

ويأتي تحريك الكتائب العسكرية للجيش الوطني باتجاه حجور بمثابة الفاجعة لعبدالملك الحوثي ومليشياته التي لاقت من حجور الثبات والصمود هزائم نكراء، والتي كانت (المليشيا) قد حددت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، 48 ساعة لحسم المعركة لكن دون جدوى.

وتخوض قبائل حجور منذ ما يقارب الشهرين معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي التي تستخدم مختلف أنواع الأسلحة للسيطرة على مناطق قبائل حجور وإستعباد ابنائها، مع مواصلتها حاصر تلك المناطق ، وحشد عناصرها وآلياتها إلى محيطها، بالتزامن مع قصفها لمنازل المواطنين.

وبحسب وثيقة صادرة من مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للجيش الوطني تداولتها وسائل إعلام محلية، نصت التوجيهات بتحريك 8 كتائب عسكرية من مناطق عسكرية مختلفة للتوجه إلى محافظة حجة لفك الحصار على قبائل «حجور».

