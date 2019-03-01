شكرا لقرائتكم خبر عن "جبال البيترا" ومسيل الفرع" بقبضة الجيش اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش الوطني بدعم طيران التحالف العربي اليوم مناطق جديدة في جبهة البقع بصعدة . وصرح قائد لواء مهام الاقتحامات (126) العميد عبداللطيف الضبياني لوكالة سبأ "ان وحدات الجيش تقدمت اليوم وحررت جبال البيترا " ومسيل الفرع" المطلة على سلسلة قرى " وائلة " مركزعمليات "البيترا " التي كانت تتمركز عليها مليشات الحوثي لإدارة العمليات في غرب البقع .

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