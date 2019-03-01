شكرا لقرائتكم خبر عن هــــــــام .. الحكومة اليمنية تنقل خبر سار وتعلن عن تحرك قادم سيرفد اقتصاد البلد .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجري الترتيبات في حضرموت، شرقي اليمن، لتنظيم رحلات طيران شركة «اليمنية» من وإلى مطار الريان الدولي بالمحافظة، فيما أكدت «الخطوط الجوية اليمنية»، استعداد الشركة لتشغيل أكثر من رحلة دولية من المطار؛ لخدمة المسافرين عبر رحلاتها الداخلية والخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن محافظ حضرموت، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني ناقش، أمس، مع ممثلي «الخطوط الجوية اليمنية»، تنسيق عملية تنظيم تشغيل رحلات طيران «اليمنية» محلياً ودولياً، من وإلى مطار الريّان الدولي؛ عقب إعادة افتتاحه.

وأكد المحافظ خلال لقائه وفد «الخطوط الجوية اليمنية» برئاسة مدير الشؤون القانونية المحامي بسّام محمود، ضرورة تنظيم برنامج للرحلات عبر مطار الريّان الدولي، وزيادة الرحلات؛ نظراً لأهمية مطار الريّان، الذي سيخدم النشاط الملاحي الجوي وشريحة كبيرة من المواطنين والمرضى من جميع محافظات الوطن والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأعرب المحافظ عن شكره للتعاون المتبادل بين قيادة المحافظة و«الخطوط الجوية اليمنية» خلال الفترات السابقة، وما لعبه هذا التعاون من نجاح كبير عبر مطار سيئون، الذي مثّل نافذة مهمّة للمواطنين والمرضى من جميع محافظات اليمن. من جانبهم، أكد ممثلو «الخطوط الجوية اليمنية» استعداد الشركة؛ لتشغيل أكثر من رحلة دولية من مطار الريّان الدولي؛ لخدمة المسافرين عبر رحلاتها الداخلية والخارجية.