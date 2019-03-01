حضرموت: إتلاف "20 طن" من الحشيش والحبوب المخدرة بـ"سيئون"

أتلفت المنطقة العسكرية الأولى، اليوم الخميس، "20 طن" من الحشيش والحبوب المخدرة، بمدينة سيئون، محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقال "إعلام المنطقة العسكرية الأولى"، "إن كمية الحشيش والحبوب المخدرة "20 طن" التي تم إتلافها تعتبر أكبر كمية مخدرات تم ضبطها على مستوى اليمن.

وأوضح بأنه تم ضبط هذه الكمية الكبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة خلال الأسابيع الماضية في حملة عسكرية نوعية من قبل أفراد المنطقة العسكرية الأولى والأجهزة الأمنية بوادي حضرموت، وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، المرابطين بوادي وصحراء حضرموت.

وبيّن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي رائد محفوظ لرضي، خلال عملية الإتلاف، "أنه تم اليوم إحراق وإتلاف أكبر كمية من المخدرات على مدى تاريخ القضاء اليمني، والتي تم ضبطها من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية بوادي وصحراء حضرموت".

وأشاد لرضي بالجهود التي بذلت لضبط هذه الكميات التي تشكل خطرا على المجتمع والوطن ودول الجوار.