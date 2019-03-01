الإعلان عن تشكيل مجلس تنسيق بين قيادتي مقاومة دمت وجبن بالضالع

أعلنت المقاومة في الضالع تشكيل مجلس تنسيق بين مقاومتي جبن ودمت.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365"، البيان كما ورد:

انسجاما مع وحدة المصير والهدف النضالي وفِي اجتماع مشترك ، لقيادتي المقاومة الشعبية بمديريتي دمت وجبن محافظة الضالع ناقشت جملة من القضايا والنقاط المطروحة على جدول الأعمال.

وبعد نقاش مستفيض اقرت تشكيل مجلس تنسيق لهما برئاسة المناضل العميد عبدالله القاضي والمناضل الشيخ عبدالحكيم العمري نائبا له بما من شأنه رفع مستوى التنسيق ورفع وتيرة الأداء الذي يواكب طموحات وآمال أبناء المديرتين وكل أفراد المقاومة الشعبية سعيا الى استكمال تحرير ما تبقى من مديرية دمت ومديرية جبن وما بعدها.

هذا وقد جددت قيادة المجلس التنسيقي تمسكها المطلق بالمشروع الوطني للمقاومة وهزيمة الانقلاب الحوثي ودحره في سبيل بناء الدولة الاتحادية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بقيادة فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

كما تؤكد قيادة المجلس التنسيقي على تكاملية دور المقاومة الشعبية مع الجيش الوطني في معركة هزيمة الانقلاب وتخليص الارض والإنسان من عبث وجور المليشيات حتى يتفرغ المجتمع وكذا الدولة لمهمة البناء على الصعيد الوطني ومداواة كل الجروح والندوب الغائرة التي احدثها الانقلاب.

تؤكد قيادة المجلس على حرصها الشديد الحفاظ على ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .وكذا قضايا حقوق أفراد المقاومة والشهداء والجرحى.

-يعتز المجلس باعتبار دمت وجبن جزء اصيل من محافظة الضالع بقيادة اللواء الركن / علي مقبل صالح محافظ المحافظة قائد اللواء 33 قائد محور الضالع .

المجد للشعب وثوراته

النصر للوطن

الرحمة للشهداء

الشفاء للجرحى

الحرية للمعتقلين .

صادر عن قيادة المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية لمديريتي دمت وجبن -محافظة الضالع