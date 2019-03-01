مكتب الصناعة والتجارة بالمهرة يدشّن موقعه الإلكتروني

دشن مكتب الصناعة والتجارة، بمحافظة المهرة، موقعه الإلكتروني، على الإنترنت، وذلك في إطار اهتمام المكتب بتطوير وسائله ومنظومته الإدارية.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة، عبدالله خودم محمد، أن الموقع سيمثل مرجعية معلوماتية شاملة حول القطاع الصناعي والتجاري بالمحافظة، بالإضافة الى الفرص الاستثمارية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الموقع يتضمن تبويبا خاصاً لكافة الإدارات والمهام.

وأضاف أن الموقع يحتوي على ركن خاص بأخبار المكتب وأبرز نشاطاته ، إضافة إلى ايجاد قسم خاص بالبلاغات والشكاوي بما يتيح من إرسالها بكل شفافية ويسر، لافتاً إلى أن موقع يتميز بالعديد من الخصائص الفنية والتقنية الحديثة التي تسهل للمتصفح الوصول إلى مختلف مكونات وتقسيمات الموقع والحصول على العديد من الخدمات التفاعلية.

وأكد مدير مكتب الصناعة أنه يجري الإعداد والتجهيز لإطلاق الموقع بنسخته الانجليزية من أجل إتاحة محتوياته للتصفح والاطلاع بأكثر من لغة.

وعبّر بن خودم عن شكره للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظة الشيخ راجح باكريت، وذلك لدعمه ورعايته التي يقدمها لمكتب الصناعة والتجارة ، منوها إلى أن المكتب سيبذل المزيد من الجهود من أجل زيادة عجلة الحركة الصناعية والتجارية بالمحافظة.