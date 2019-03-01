المهرة.. توزيع تمور من مركز الملك سلمان وبدء عملية صرف مساعدات طارئة للضمان

دشن الاستاذ مختار بن عويض الجعفري وكيل اول محافظة المهرة اليوم توزيع التمور المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ووفق متابعة "الخليج 365" عبر بن عويض عند شكره لمركز الملك سلمان لما يقدمه من أعمال إغاثية وإنسانية في خدمة المهرة.

مطالبا المزيد من هذه الإعمال الإنسانية، مقدما شكره نيابة عن السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت للأخوة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مايقدمونه لهذه المحافظة .

ومن جانبه أشار الاستاذ سالم احمد السقاف عضو لجنة الإغاثة إلى هذه هي الدفعة الأخيرة من التمور ، مثمنا الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لمحافظة المهرة في مختلف المجالات .

موضحا بأنه تم توزيع هذه الدفعة على المحتاجين من المواطنين والنازحين.

حضر التدشين نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل سالم سويلم سالم.

إلى ذلك، بدأت بمحافظة المهرة عملية صرف المساعدات النقدية الطارئة لحالات الضمان الاجتماعي (المرحلة الرابعة 2019) المقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف وشركاؤها.

وأوضح مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة محمد علي مسلم الفقيه بأن عدد الحالات المستفيدة يبلغ (15) ألف و(129) حالة موزعة على جميع المديريات التسع ونتولى عملية الصرف شركة الكريمي للصرافة ومندوبيه.

مشيراً إلى أن عدم إشراك الصندوق ولجانه في عملية الصرف كانت لها انعكاسات سلبية حيث أن 40% من المستفيدين لم يستلموا مستحقاتهم خلال المراحل السابقة لعدم وجود مندوبين أو فروع للشركة المخولة بالصرف في المديريات عدى الغيضة وشحن فقط.

وأضاف الفقيه : هذه الآلية غير سليمة ولا تراعي خصوصية المهرة المترامية الأطراف والحالات المستفيدة التي تحتاج لمراعاة ومعرفة ودراية فهم كبار سن ومعاقون ومرضى ومقعدون ولابد من الوصول إليهم أو تسهيل إجراءات وصول المساعدات إليهم دون معاناة أو مشقة .

داعياً إلى إعادة النظر فيها وإشراك الصندوق والسلطات المحلية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بسهولة ويسر بعيداً عن هذه التعقيدات والإجراءات المملة.