قذائف الحوثي تقصف منازل المواطنين في حيس بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي الأرهابية قصفها الهمجي لمنازل المواطنين في مدينة حيس بمحافظة الحديدة بقذائف الهاون المدفعية.

وقالت مصادر محلية في مدينة حيس ان مليشيات الحوثي قصفت منازل المواطنين في المدينة بقذائف الهاون مما تسبب في دمار عددا من المنازل وبث الخوف والرعب لدى السكان خصوصا النساء والأطفال .

واضافت المصادر ان المليشيات اطلقت النار وبكثافة من رشاشات اسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين في وسط مدينة حيس.

وأمس استهدفت مليشيات الحوثي بقذائف المدفعية الثقيلة والاسلحة الرشاشة القوات المشتركة في مواقع متعددة في ضواحي مدينة الحديدة.

وقال مصدر في وحدة الرصد والمتابعة ان مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف الهاون شرق الدريهمي.

كما استهدفت مواقع اخرى تتمركز بها القوات المشتركة بحي 7يوليو برصاص قناصة.

هذا وصعدت مليشيات الحوثي من وتيرة قصفها واستهدافها لمواقع الوية العمالقة والقوات المشتركة في ظل صمت أممي مريب ومثير للاستغراب..