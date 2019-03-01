غرفة أرصاد حضرموت تصدر بيانها الاول

الخليج 365 - المكلا

أصدرت غرفة اﻻرصاد واﻻنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت، اليوم الجمعة، بيانها الأول بخصول الحالة الجوية.

وفيما يلي ينشر 'الخليج 365' البيان، الذي تلقى نسخة منه، كما ورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

متابعة حالة عدم اﻻستقرار في اﻻجواء

تقرير رقم (1)

درجة النشرة : -

- التنبيه : 1

- التحذير : ﻻيوجد

الفترة :

من : اﻻحد 2019/3/3م

إلى : الثﻻثاء 2019/3/5م

تشير التوقعات العددية الى احتمالية تدفق السحب الطبقية الركامية يومي اﻻحد واﻻثنين على اجزاء متفرقة من ساحل حضرموت تمتد ﻻجزاء من الهضبة الجنوبية الغربية تبدا من مساء السبت بقطع متفرقة من السحب ، تبقى اﻻجواء غائمة جزئيا الى غائم كليا يومي اﻻحد واﻻثنين .

اﻻمطار :

فرص هطول زخات اﻻمطار المتفرقة الخفيفة والمتوسطة والتي قد تتفاوت في الغزارة احيانا على بعض المناطق في اﻻرياف والمناطق الساحلية الوسطى والغربية بمحافظات حضرموت وشبوة .

التنبيه (1):

ننبه المسافرين وسائقي المركبات في الطرقات من تدني محتمل في مستوى الرؤية اﻻفقية وخطر اﻻنزﻻق نتيجة لتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الساحلية الذي يرافقه هطول مطري على بعض اﻻجزاء تمتد الى الهضبة الجنوبية .