حيدر العطاس يطمئن على صحة عميد المسرح فيصل بحصو بالقاهرة

الخليج 365 - القاهرة زار رئيس الوزراء الأسبق المهندس حيدر ابوبكر العطاس مساء امس، عميد المسرح الفنان المسرحي الكبير فيصل بحصو. ويرقد بحصو حاليا بالعناية المركزة بمركز مصر للقلب بالدقي في القاهرة أثر ذبحة صدرية ألمت به. واطمئن العطاس على صحة الفنان بحصو متمنيا له الشفاء العاجل. وأثنى العطاس على الدور الذي لعبه فيصل بحصو خلال مشواره الفني في اثراء الحركه المسرحية اليمنية كمؤلف ومخرج تتلمذ على يديه العديد من المسرحيين الشباب عبر مسرح القوات المسلحة وجمعية مسرح عدن واقامة العديد من المسرحيات داخليا وخارجيا.

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