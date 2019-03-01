البحسني يهنئ ناديي هلال فوه ووحدة تريم لنيلهما لقبل البطل في بطولة المحبة والسلام

هنأ محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ناديي هلال فوة ووحدة تريم لنيلهما لقبي البطل والوصيف في منافسات بطولة المحبة والسلام لألعاب القوى التي احتضنتها العاصمة المؤقتة عدن .

واشاد محافظ حضرموت بمستوى أداء أندية المحافظة في كافة الألعاب الرياضية، وتشريفها لحضرموت في البطولات والفعاليات الرياضية التي تقام في محافظات الوطن، مؤكداً بأن الرياضة والشباب يحظون بإهتمام كبير من قبل السلطة المحلية التي تحرص على استمرار الأنشطة الرياضية وعودتها بفعالية إلى ملاعب المحافظة، وتشجيع ودعم جميع الأندية المتميزة عبر مكتبي الشباب والرياضة .

يذكر أن منافسات بطولة المحبة والسلام أقيمت بمدينة عدن خلال الفترة من 26 - 27 فبراير المنصرم بمشاركة أندية هلال فوة ووحدة تريم من حضرموت والشرارة من لحج والمنصورة من عدن والسد باتيس من ابين والنصر من الضالع .

وكان قد استقبل محافظ حضرموت، يوم أمس، وفد الإدارة العامة للخطوط الجوية اليمنية برئاسة مدير الشؤون القانونية المحامي بسّام محمد محمود .

وبحث المحافظ مع وفد الخطوط الجوية اليمنية جوانب التنسيق لتنظيم تشغيل رحلات طيران اليمنية داخلياً ودولياً من وإلى مطار الريّان الدولي بالمكلا عقب إعادة افتتاحه .

كما جرى بحث نشاط حركة الطيران في المحافظة ، وأهمية زيادة الرحلات بمطاري الريّان وسيئون .

وأعرب المحافظ عن شكره للتعاون المتبادل بين قيادة المحافظة والخطوط الجوية اليمنية خلال الفترات السابقة وما لعبه هذا التعاون من نجاح كبير عبر مطار سيئون الذي مثّل نافذة مهمّة للمواطنين والمرضى من جميع محافظات الجمهورية .

وأكد ضرورة تنظيم برنامج للرحلات عبر مطار الريّان الدولي بالمكلا عقب إعادة افتتاحه ، وزيادة الرحلات نظراً لأهمية مطار الريّان الذي سيخدم النشاط الملاحي الجوي وشريحة كبيرة من المواطنين والمرضى من جميع محافظات الوطن والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني .

بدورهم أعرب أعضاء وفد الخطوط الجوية اليمنية عن خالص شكر وتقدير الإدارة العامة ممثلة برئيس مجلس إدارتها الكابتن أحمد مسعود العلواني لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لجهوده الكبيرة في تسهيل عمل وفد الخطوط الجوية اليمنية وتسهيل نشاطها ، مؤكدين بأنها على استعداد تام لمواصلة التعاون مع المحافظ لتشغيل أكثر من رحلة دولية من مطار الريّان الدولي لخدمة المسافرين عبر رحلاتها الداخلية والخارجية .