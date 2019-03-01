شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة سعودية شهيرة تتعرض لاقوى موقف محرج على الهواء مباشرة أمام الجماهير.. (شاهد بالفيديو) التفاصيل وردة الفعل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت المذيعة السعودية لجين عمران لموقف محرج وظريف في نفس الوقت خلال تقديمها لحلقة من برنامج "أمير الشعراء" الذي يُعرض على قناة "بينونة" الإماراتية. وارتجل الشاعر الشعبي العراقي عباس جيحان، المعروف بفكاهته، على الهواء قصيدة غزلية في المذيعة المشهورة قال فيها: "خلي اللي يقول يقول، عراقي يحب سعودية". ونشرت المذيعة عمران الفيديو عبر حسابها في "تويتر" وغردت: "الصديق القديم والشاعر العراقي الكبير عباس جيجان معروف بحسه الفكاهي وحبه للمفاجآت وارتجال المواقف"، مضيفة: "للأمانة أضحكني وأضحك الجمهور".

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